Представители ВС Армении принимают участие в рабочей встрече в рамках ОДКБ
Представители Вооруженных Сил Республики Армения в Москве принимают участие в рабочей встрече начальников оперативных управлений Генеральных штабов вооруженных сил государств-членов ОДКБ, которая проходит с 24 по 27 апреля на базе Объединенного штаба ОДКБ.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и связям с общественностью МО Армении.
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