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Представители ВС Армении принимают участие в рабочей встрече в рамках ОДКБ


Представители Вооруженных Сил Республики Армения в Москве принимают участие в рабочей встрече начальников  оперативных  управлений  Генеральных штабов  вооруженных сил государств-членов ОДКБ, которая проходит с 24 по 27 апреля на базе Объединенного штаба ОДКБ.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и связям с общественностью МО Армении.




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