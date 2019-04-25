Представители ВС Армении принимают участие в рабочей встрече в рамках ОДКБ

Представители Вооруженных Сил Республики Армения в Москве принимают участие в рабочей встрече начальников оперативных управлений Генеральных штабов вооруженных сил государств-членов ОДКБ, которая проходит с 24 по 27 апреля на базе Объединенного штаба ОДКБ.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и связям с общественностью МО Армении.