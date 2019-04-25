Правительство предоставило 30 дополнительных штатных мест Уголовно-исполнительной службе

Правительство РА предоставило Уголовно-исполнительной службе Министерства юстиции 30 дополнительных штатных мест.

Как передает «Арменпресс», такое решение было принято на заседании правительства 25 апреля.

“Предлагается предоставить Уголовно-исполнительной службе 30 дополнительных штатных мест. Это обусловлено тем, что в гражданских медицинских учреждениях мы должны создать маленькие отделения, где будут лечиться арестованные и осужденные лица, и получат те медицинские услуги, которые невозможно осуществить в больнице для осужденных и в медицинских службах для осужденных”, - сказал министр юстиции Артак Зейналян.

В Ереване будет четыре таких заведения.