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Правительство предоставило 30 дополнительных штатных мест Уголовно-исполнительной службе


Правительство РА предоставило Уголовно-исполнительной службе Министерства юстиции 30 дополнительных штатных мест.

Как передает «Арменпресс», такое решение было принято на заседании правительства 25 апреля.

“Предлагается предоставить Уголовно-исполнительной службе 30 дополнительных штатных мест. Это обусловлено тем, что в гражданских медицинских учреждениях мы должны создать маленькие отделения, где будут лечиться арестованные и осужденные лица, и получат те медицинские услуги, которые невозможно осуществить в больнице для осужденных и в медицинских службах для осужденных”, - сказал министр юстиции Артак Зейналян.

В Ереване будет четыре таких заведения.




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