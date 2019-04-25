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Первый саммит Путина и Ким Чен Ына продлился три с половиной часа


Во Владивостоке завершился первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Переговоры продолжались три с половиной часа, почти два часа лидеры беседовали тет-а-тет.

По словам Путина, разговор с руководителем КНДР получился "обстоятельным." Так, были затронуты темы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества, а также обстановка на Корейском полуострове.

Альтернативы мирному разрешению ядерной проблемы Корейского полуострова нет. Такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин на приеме в честь лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Исходим из того, что альтернативы мирному разрешению ядерной и других проблем региона нет и быть не может", - заявил он.

Путин заверил, что со своей стороны Россия готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом

Встреча прошла в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Это первый визит Ким Чен Ына в Россию, а также первая зарубежная поездка с момента его переизбрания на пост председателя госсовета КНДР. По информации источника РИА Новости, после саммита главу Северной Кореи ожидает культурная программа. Во Владивостоке он пробудет до утра 27 апреля.


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