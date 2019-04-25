Правительство выделило ФША 133 тысячи долларов для обеспечения должного участия Левона Ароняна в борьбе за звание чемпиона мира

Правительство Армении, для обеспечения участия Левона Ароняна в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам на должном уровне, выделило общественной организации “Федерация шахмат Армении” сумму в размере 133 200 долларов США.

Как передает «Арменпресс», проект представил исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Габриел Казарян.

“Необходимость принятия проекта обусловлена тем обстоятельством, что трехкратный чемпион Всемирной шахматной олимпиады, победитель командного чемпионата мира, двукратный победитель Кубка мира и имеющий четвертый, самый высокий рейтинг в истории шахмат всех времен, шахматист Левон Аронян должен готовиться к борьбе за титул чемпиона мира 2019 года. Для подготовки на должном уровне к этому рейтинговому турниру и участия Левона Ароняна в чемпионате мира, в борьбе за титул чемпиона 2019 года, общественной организации “Шахматная федерация Армении” необходимо выделить сумму в размере 133 200 долларов США”, - сказал Габриел Казарян.

Победитель турнира претендентов за звание чемпиона мира получит возможность оспорить титул чемпиона мира по шахматам с действующим чемпионом, норвежцем Магнусом Карлсеном.