Саакашвили назвал ошибкой оставить Порошенко на свободе

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил в интервью Strana.Ua, что оставлять Петра Порошенко на свободе было ошибкой, а также поделился своими планами после победы на выборах Владимира Зеленского, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Он (Порошенко — Прим. Ред.) будет всячески "потрясать" Зеленского <…> Если у Порошенко не будет уголовных дел, он этого благородства не оценит, по опыту знаю. Порошенко любую благородность считает за слабость", — рассказал Саакашвили.

При этом он отметил, что не торопится возвращаться в Киев. Политик напомнил, что украинского гражданства его лишили не по суду, это было решение президента Петра Порошенко. Теперь в его деле должен разобраться новый глава страны.

Саакашвили также заверил, что политические должности он занимать не хочет, однако готов давать советы тем, кто в них нуждается, например, читать лекции.