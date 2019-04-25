Премьер-министр призвал изменить всю политику сферы культуры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал создать такие условия, чтобы люди, живя, работая и обучаясь в Армении, имели шанс стать всемирно известными музыкантами.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал на заседании правительства 25 апреля.

“Мы должны изменить всю нашу политику в области культуры, и мы должны предать ей другую логику. Например, в области музыки у нас сегодня есть такие молодые имена, как Сергей Хачатрян, Нарек Ахназарян и другие. И мы должны ответить на простой вопрос: почему этим людям для того, чтобы стать всемирно известными музыкантами необходимо было уехать из Армении. Это очень простая, практическая задача, которую мы должны решить. Мы должны создать условия чтобы люди, живя, работая, учась в Армении, имели шанс стать всемирно известными музыкантами”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что, возможно, проблема начинается с музыкальных школ и с системы этих школ.