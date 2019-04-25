Начался этап театров и концертных залов

При содействии сайта Dasaran.am и страницы E-CULT стартовал этап посещения театров и концертных залов по абонементной программе.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 25 апреля заявил министр образования и науки Армении Араик Арутюнян.

“Новая абонементная программа проекта E-cult стартовала на прошлой неделе. Она предполагает посещение театров и концертных залов около 300 тысяч учеников. До этого были посещения галерей и музеев. Это электронная платформа. Сейчас я призываю родителей, родительские советы, учителей, максимально поощрять, чтобы ученики регистрировались и посещали эти культурные учреждения”, - сказал министр.

Араик Арутюнян отметил, что отчет за прошедшие 10 дней вскоре будет представлен, будут зафиксированы тенденции и проблемы и по ходу они решаться.

Школьная абонементная система E-CULT создана совместными усилиями министерств образования и науки и культуры РА. Она доступна на образовательном сайте Dasaran.

В 2018 году в программе приняли участие более 60 тысяч учеников, посетивших музеи и галереи.