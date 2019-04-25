В Египте продлили на три месяца режим чрезвычайного положения
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси указом продлил действие чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца. Соответствующий документ опубликован в четверг в официальной государственной газете, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Продление вступило в силу с часа ночи четверга.
Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше пятидесяти человек, более ста пострадали.
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