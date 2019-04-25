В Египте продлили на три месяца режим чрезвычайного положения

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси указом продлил действие чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца. Соответствующий документ опубликован в четверг в официальной государственной газете, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Продление вступило в силу с часа ночи четверга.

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше пятидесяти человек, более ста пострадали.