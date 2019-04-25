Тегеран подтвердил поддержку Мадуро в политическом кризисе в Венесуэле

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе встречи с коллегой из Венесуэлы Хорхе Арреасой подтвердил, что Тегеран поддерживает Каракас на фоне политического кризиса в стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Встреча министров прошла в Нью-Йорке.

"Министр иностранных дел в ходе этой встречи… подтвердил поддержку Ираном этой страны и необходимость иностранного невмешательства в дела Венесуэлы, соблюдения международного права", - говорится в сообщении иранского МИД.

В свою очередь, министр иностранных дел Венесуэлы поблагодарил Иран за содействие и поддержку, указав на необходимость продолжения консультаций между Тегераном и Каракасом.