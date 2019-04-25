СМИ: LG Electronics прекратит производство смартфонов в Республике Корея

Компания LG Electronics намерена свернуть производство смартфонов в Южной Корее. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг телеканал KBS.

По его данным, руководство фирмы приняло решение в течение года закрыть завод в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо. Производство, как предполагается, будет перенесено на завод компании во Вьетнаме.

В настоящий момент LG Electronics имеет производственные линии в Пхёнтхэке, во Вьетнаме, в Бразилии и в Китае. При этом в Южной Корее преимущественно собирают аппараты премиум-класса.

На заводе в провинции Кёнгидо работают 1,4 тыс. человек, а всего на этот объект приходится от 10 до 20% всего производства смартфонов компании. Руководство LG планирует часть сотрудников уволить, а часть перевести на другие объекты.

Подразделение компании, ответственное за смартфоны, 16 кварталов подряд фиксирует дефицит платежного баланса, накопленная сумма которого достигла 3 трлн вон, или $2,5 млрд.