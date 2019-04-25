Армянская община обогатила нашу индивидуальность и культуру: Послание президента Аргентины в связи с годовщиной Геноцида армян
11:35, 25 Апрель, 2019
В связи со 104-й годовщиной Геноцида армян президент Аргентины Маурисио Макри сделал запись в своем микроблоге в Twitter.
Как передает «Арменпресс», президент Аргентины сделал следующую запись:
“В день толерантности и уважения народов я хочу выразить особую благодарность большой армянской общине, которая выбрала Аргентину, чтобы жить здесь и строить свое будущее, обогащая нашу индивидуальность и культуру”.
В Аргентине 24 апреля в память о жертвах Геноцида армян провозглашен “Днем солидарности и уважения народов”.
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