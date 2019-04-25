Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не стремится к конфронтации с США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что Тегеран не стремится к конфронтации с США, но готов будет постоять за себя в случае необходимости. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, его слова приводит в среду агентство Reuters.

"Те, кто разрабатывал проводящуюся политику, не хотят согласованного решения. Однако позвольте мне пояснить, что Иран не стремится к конфронтации, но будет готов защищаться", - сказал агентству Зариф, находящийся в Нью-Йорке для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН по случаю Международного дня многосторонности и дипломатии во имя мира. Глава МИД ИРИ не исключил при этом, что президент США Дональд Трамп может быть втянут в конфликт.

"Я не думаю, что он [Трамп] хочет войны, - цитирует его Reuters. - Но это не исключает того, что его могут попросту втянуть в нее". Ранее в среду Зариф заявил о готовности иранских властей к обмену заключенными с США.