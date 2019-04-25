В Армении впервые проведена пересадка печени от живого донора

Впервые в истории здравоохранения Армении проведена пересадка печени от живого донора.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 25 апреля сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян. Вчера впервые в истории Армении была проведена пересадка печени от живого донора реципиенту. Пересадка сделана от дочери матери.

“Берется кусок печени, пересаживается человеку, печень которого не работает. Это надежда на его спасение. Операция проводилась в МЦ ”Астхик” при помощи наших российских коллег и при поддержке Министерства здравоохранения. Хочу также добавить, что мы будем развивать это направление. У нас много пациентов, нуждающихся в трансплантации почки и печени”, - сказал Торосян.

Министр здравоохранения добавил, что в бюджете следующего года планируется сумма для трансплантации почки и печени.

“В бюджете следующего года мы планируем предусмотреть для этого сумму, чтобы мы смогли в какой-то мере посодействовать нашим гражданам, поскольку эти трансплантации колеблются в пределах 100 тысяч долларов”, - отметил Арсен Торосян.

Арсен Торосян коснулся также и программы лечения инфаркта Суришема, отметив, что она проходит успешно.