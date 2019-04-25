Министры обороны Армении и Беларуси утвердили программу двустороннего военного сотрудничества на 2019 год

В Москве 24 апреля состоялась встреча министра обороны Армении Давида Тонояна с министром обороны Беларуси, генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, руководители оборонных ведомств обеих стран утвердили программу двустороннего военного сотрудничества на 2019 год.

Она включает около двух десятков мероприятий в сфере боевой подготовки, оперативного планирования, связи, капитального строительства, военно-технического сотрудничества и ряде других сфер.

Были достигнуты договоренности по организации взаимных визитов на высоком уровне.