Facebook потеряла $3 млрд в связи с расследованием Федеральной комиссии по торговле

Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, понесла убытки на $3 млрд за первые три месяца 2019 года в связи с расследованием Федеральной комиссии по торговле (ФКТ). Такие данные содержатся в опубликованном в среду квартальном отчете компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Общие расходы Facebook выросли к 31 марта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 80% - до $11,7 млрд. В эту сумму, как уточняется в отчете, включены $3 млрд убытков, которые компания может понести в свете ведущегося расследования ФКТ. Оно связано с передачей личных данных пользователей соцсети сторонней компании для использования в маркетинговых целях. В компании отмечают, что в конечном счете эта сумма может вырасти до $5 млрд.