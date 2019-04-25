В Гегаркунике выпал обильный снег

В Гегаркуникской области 25 апреля 2019 года ночью вновь выпал снег. По данным, полученным из отдельных общин, по состоянию на 9 часов утра снежный покров составлял 7 - 10 сантиметров. Из-за выпавшего снега прерваны сельскохозяйственные и дорожно-строительные работы.

Как сообщил «Арменпресс» начальник отдела транспорта и дорожного строительства градостроительного управления областной администрации Гегаркуника Геворг Хачатрян, снег выпал во всех регионах области: Гаваре, Варденисе, Севане, Чамбараке и Мартуни. В утренние часы под воздействием солнечных лучей он начал таять, что способствовало сохранению проходимости дорог. Труднопроходим перевал Варденяц, где снежный слой составил 15 - 20 сантиметров. “Проходимость на дорогах сохраняется, в течение дня они будут полностью освобождены от снежного покрова. Беспокоит то, что из-за обильных осадков затягиваются работы по ремонту ям”, - отметил Геворк Хачатрян.

По мнению руководителей скотоводческих хозяйств Гегаркуникской области, из-за частых снегопадов в апреле период выгула скота на пастбища в низменных районах начнется с опозданием на 10 дней, в горных районах - на месяц.

Хосров Хлгатян