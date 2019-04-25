Лучшим ответом на геноцидальную политику является международное признание Арцаха: Давид Бабаян

Признание Арцаха штатом Колорадо - результат очередной победы триединства Армения, Арцах, Диаспора. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, приветствую и выражая благодарность всем тем, кто был вовлечен в эту деятельность. “Была проведена соответствующая, последовательная работа, и очень важно, что мы добились этой победы. Кстати, символично, что это произошло 24 апреля. Лучший ответ на политику геноцида - именно признание Арцаха международным сообществом, цивилизованными странами. Это для нас большая победа. Мы выражаем благодарность всем тем, кто был вовлечен в эту работу, выражаем благодарность братскому населению штата Колорадо, депутатам. Это действительно большая победа, и обязывает нас продолжать эту политику. Думаю, будут и другие победы. Мы должны четко знать одно, когда мы сплочены и ведем правильную работу, то все возможно”, - сказал Давид Бабаян.

На вопрос, какие перспективы сотрудничества с штатом Колорадо ожидаются после признания, Давид Бабаян отметил, что они, в первую очередь, представляют сотрудничество в гуманитарной сфере.

Палата представителей американского штата Колорадо 24 апреля приняла резолюцию, осуждающую Геноцид армян, в которой отдельным пунктом признала независимость Арцаха.