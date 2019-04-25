СМИ: аэропорт в Коломбо приостановил работу из-за обнаружения подозрительного автомобиля
Работа крупнейшего на Шри-Ланке международного аэропорта Бандаранаике временно приостановлена. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter портал News 1st.
По его данным, дорога напротив здания аэропорта перекрыта из-за обнаружения подозрительного автомобиля.
21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов, в результате которых погибли 359 человек, пострадали - более 500. В серии атак были задействованы девять смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки, в ходе расследования терактов задержаны более 60 человек.
После терактов в стране введены повышенные меры безопасности.
Управление гражданской авиации Шри-Ланки запретило использование всех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве этого островного государства до особого распоряжения. Как сообщает в четверг информационное интернет-издание Ada Derana, все выданные ранее разрешения на использование БПЛА объявлены недействительными на неопределенный срок.