СМИ: число задержанных на Шри-Ланке по делу о терактах достигло 76

Число подозреваемых, задержанных на Шри-Ланке в ходе расследования взрывов, унесших жизни 359 человек, достигло 76. Как сообщает в четверг портал Ada Derana, в ночь на четверг было задержано 16 человек.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Общее число жертв составило 359 человек. Атаки совершили смертники, которые были гражданами Шри-Ланки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.