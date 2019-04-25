Человек способен на худшее, когда забывает, что связывает его с соседом: Макрон сделал запись в связи со 104-й годовщиной Геноцида армян

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи со 104-й годовщиной Геноцида армян сделал запись в своем микроблоге в Twitter. Как передает «Арменпресс», президент Франции сделал следующую запись:

“24 апреля мы официально поминаем жертв Геноцида армян, чтобы помнить, что человек способен на худшее, когда забывает, что связывает его со своим соседом, и чтобы быть последовательными, чтобы история не повторяла бы ошибок”.

Aujourd’hui, 24 avril, nous commémorons officiellement le génocide arménien, pour nous souvenir que l’Homme est capable du pire lorsqu’il oublie ce qui le lie à son prochain, et pour faire en sorte que l’Histoire ne répète pas ses erreurs. https://t.co/tJFCHwscYY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 апреля 2019 г.

По случаю 104-й годовщины Геноцида армян в мэрии Парижа состоялось традиционное мероприятие памяти с участием мэра Анн Идальго. В этом году мероприятие имело символический характер, поскольку впервые в стране 24 апреля официально отмечается как День памяти жертв Геноцида армян. На мероприятии присутствовали более 500 человек, в том числе известные политические, общественные, духовные деятели и деятели культуры.