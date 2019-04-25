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Человек способен на худшее, когда забывает, что связывает его с соседом: Макрон сделал запись в связи со 104-й годовщиной Геноцида армян


Президент Франции Эммануэль Макрон в связи со 104-й годовщиной Геноцида армян сделал запись в своем микроблоге в Twitter. Как передает «Арменпресс», президент Франции сделал следующую запись:

“24 апреля мы официально поминаем жертв Геноцида армян, чтобы помнить, что человек способен на худшее, когда забывает, что связывает его со своим соседом, и чтобы быть последовательными, чтобы история не повторяла бы ошибок”.

По случаю 104-й годовщины Геноцида армян в мэрии Парижа состоялось традиционное мероприятие памяти с участием мэра Анн Идальго. В этом году мероприятие имело символический характер, поскольку впервые в стране 24 апреля официально отмечается как День памяти жертв Геноцида армян. На мероприятии присутствовали более 500 человек, в том числе известные политические, общественные, духовные деятели и деятели культуры.




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