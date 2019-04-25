Сборная Армении по футболу до 16 лет выехала в Боснию и Герцеговину
Сборная Армении по футболу до 16 лет выехала на Турнир развития УЕФА. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Сборная Армении до 16 лет примет участие в Турнире развития УЕФА, который состоится с 26 по 30 апреля в столице Боснии и Герцеговины Сараево.
Утром 25 апреля сборная Армении до 16 лет вылетела рейсом Ереван – Стамбул - Сараево в Боснию и Герцеговину.
Состав сборной Армении до 16 лет:
Вратари:
Рафаэль Манасян, Сборная до 16 лет
Андраник Мартиросян, Сборная до 16 лет
Защитники:
Степа Мкртчян, “Пюник”
Гор Аракелян, “Пюник”
Сережа Бабаян, “Пюник”
Эдгар Тамазян, “Мика”
Эрик Смбатян, “Академия”
Эрик Симонян, “Бананц”
Полузащитники:
Давид Восканян, “Пюник”
Микаел Асланян, “Мика”
Юрий Колозян, “Академия”
Ваграм Махсудян, " Академия»
Владимир Мурадян, “Академия”
Тигран Ягмурян, “Академия”
Саркис Саакян, “Академия”
Айк Речелян, “Пюник”
Нападающие:
Спартак Айрапетян, “Пюник”
Артур Серобян, “Академия”
Самвел Акопян, “Бананц”
Левон Варданян, “Пюник”
Главный тренер-Саркис Мовсисян
Помощник главного тренера - Эмиль Месропян
Тренер - Роман Симонян
Тренер - Карен Барсегян
Тренер вратарей - Гурген Акопян
Расписание матчей сборной Армении до 16 лет:
26 апреля - Босния и Герцеговина - Армения
28 Апреля - Черногория - Армения
30 Апреля - Армения-Гибралтар