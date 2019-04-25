Сборная Армении по футболу до 16 лет выехала в Боснию и Герцеговину

Сборная Армении по футболу до 16 лет выехала на Турнир развития УЕФА. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Сборная Армении до 16 лет примет участие в Турнире развития УЕФА, который состоится с 26 по 30 апреля в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Утром 25 апреля сборная Армении до 16 лет вылетела рейсом Ереван – Стамбул - Сараево в Боснию и Герцеговину.

Состав сборной Армении до 16 лет:

Вратари:

Рафаэль Манасян, Сборная до 16 лет

Андраник Мартиросян, Сборная до 16 лет

Защитники:

Степа Мкртчян, “Пюник”

Гор Аракелян, “Пюник”

Сережа Бабаян, “Пюник”

Эдгар Тамазян, “Мика”

Эрик Смбатян, “Академия”

Эрик Симонян, “Бананц”

Полузащитники:

Давид Восканян, “Пюник”

Микаел Асланян, “Мика”

Юрий Колозян, “Академия”

Ваграм Махсудян, " Академия»

Владимир Мурадян, “Академия”

Тигран Ягмурян, “Академия”

Саркис Саакян, “Академия”

Айк Речелян, “Пюник”

Нападающие:

Спартак Айрапетян, “Пюник”

Артур Серобян, “Академия”

Самвел Акопян, “Бананц”

Левон Варданян, “Пюник”

Главный тренер-Саркис Мовсисян

Помощник главного тренера - Эмиль Месропян

Тренер - Роман Симонян

Тренер - Карен Барсегян

Тренер вратарей - Гурген Акопян

Расписание матчей сборной Армении до 16 лет:

26 апреля - Босния и Герцеговина - Армения

28 Апреля - Черногория - Армения

30 Апреля - Армения-Гибралтар