США решили не запрещать въезд в страну людям, сотрудничающим с КСИР

Администрация США в среду ввела существенные исключения из действующего режима санкций в отношении иранского Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР). Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press.

Оно отмечает, что госсекретарь США Майк Помпео принял меры, благодаря которым сотрудники иностранных правительственных структур и компаний, работающие с КСИР и связанными с ним организациями, не попадают под запрет на въезд на американскую территорию.

Так, в одном из уведомлений, опубликованных в Федеральном реестре США, говорится, что санкции "не будут затрагивать министерства, департаменты, агентства или какое-либо объединение в иностранных правительствах", если только против них самих уже не действуют ограничительные меры.

Помпео имеет право в любой момент отозвать эти исключения.

США внесли КСИР в список террористических организаций 16 апреля.