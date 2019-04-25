Участок от города Туманян до станции Санаин будет закрыт: проводятся взрывные работы

На территории Армении 25 апреля по положению на 09:30 дороги проходимы. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что 25-го апреля на участке дороги М-6 от города Туманян до станции Санаин будут проведены взрывные работы, в результате чего отрезок дороги с 12:00 до 18:00 будет закрыт.

С 30-го июня 2018 года по сей день, 25 апреля, на 139 км автотрассы Ереван - Мегри (вблизи города Вайк Вайоц Дзорской области) проводятся строительные работы, вследствие чего участок около 200 м в одностороннем порядке закрыт для грузовых автомашин.

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта.