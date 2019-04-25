Генсек ОАГ призвал страны Латинской Америки ввести санкции против Венесуэлы

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро в среду призвал страны Латинской Америки последовать примеру США, Канады и ЕС и ввести санкции в отношении Венесуэлы. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Вашингтоне, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Все страны Латинской Америки, все, входящие в Группу Лимы, должны ввести санкции", - сказал он, чьи слова приводит агентство EFE.

Генсек ОАГ также добавил, что санкции не влияют на сложную гуманитарную ситуацию в Боливарианской Республике. "Недостаток продовольствия является результатом действий режима [Николаса] Мадуро, который начал руководить страной раньше введения санкций", - пояснил он.