"Бестселлер Еревана": на первом мест книга “Девушка, очнись!”. Март 2019

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На этой неделе авторитетный проект информационного агентства «Арменпресс» «Бестселлер Еревана» представляет десятку лучших документальных произведений. Энциклопедии не включены в список. В списке - данные по мартовским продажам.

На первом месте - книга Рэйчел Холлис “Девушка, очнись!”. В этой вдохновляющей книге Рэйчел говорит о 20 видах лжи и заблуждений, которые часто мешают нам жить счастливой и полноценной жизнью. Эту ложь мы так сильно внушилисебе, что перестали ее замечать. Рэйчел с горькой правдой и утонченным юмором расследует ложные обвинения, которые она сделала для нее необычными. Он вводит практические шаги, которые помогли преодолеть эти области жизни. Рэйчел с горечью и смелым юмором исследует те ложные утверждения, которые в свое время заставили ее считать себя непригодной. Она представляет те практические шаги, которые помогли преодолеть эти периоды жизни.

На втором месте книга Марка Мэнсона "Тонкое искусство плевать на все". В этом пособии по самосовершенствованию известный блогер учит, что для того, чтобы быть счастливым, нужно не постоянно притворяться, будто все хорошо, а уметь смотреть в глаза трудностям. Нас на протяжении десятилетий учили, что для того, чтобы быть счастливыми и богатыми, нужно иметь позитивное мышление. Но эта эпоха закончилась. Автор научными исследованиями и с помощью черного юмора объясняет, что для улучшения качества жизни не нужно делать лимон лимонадом, а просто надо его съесть. Мэнсон создает влиятельную среду уникальной близости, рассказывая личные истории и иногда с неподобающим юмором.

Третье место заняла книга Ваагна Дилбаряна «100 секретов бизнеса». Книга является полностью практическим советом. Цель состоит в том, чтобы обучить наше поколение, чтобы у него были более грамотные деловые подходы в своей карьере и своих собственных проектах. Книга рассчитана на всех, кто интересуется бизнесом - бизнесменов, специалистов, студентов. Читая книгу, читатель узнает 100 подходов, шагов, приемов, методов, форм, правил, принципов развития собственного бизнеса.

На четвертом месте книга Уильям Ч. Ремпеля “Игрок”, в которой рассказывается про Кирка Кркоряна. Он представляет историю одного из богатейших и малоизвестных гигантов финансового мира Америки-миллиардера, самостоятельно обретшего все, от потрясений до богатой жизни. Кирк Керкорян был одним из передовых летчиков Америки, киномагнатом, любителем риска и представителем делового мира, который, изменив Лас-Вегас и Голливуд, стал одним из крупнейших финансистов страны. Его жизненная история отражает смелое мужество пилота Первой мировой войны, настойчивость драчливого боксера, хитрость игрока и несравненный гений сделок. Хотя он никогда не позволял, чтобы его имя было размещено на каком-либо здании, в 2015 году, когда он умер, он владел большинством крупнейших отелей и казино Лас-Вегаса.

На пятом месте «Наполеон Хилл» - книга “Думай и обогащайся”. Во всемирно известной книге американского автора представлены шаги и средства для обогащения, создания денег, основанные как на собственном опыте автора, так и на опыте многих богачей, которые применялись и были полезны для того, чтобы стать успешным многим людям.

Шестое место занимает книга Люка Кэрролла “Роналду”. Статус Криштиану Роналду, трехкратного победителя Золотого мяча ФИФА, как футбольная суперзвезда - бесспорен. Ненасытная жажда успеха и совершенства привела его на вершину спортивного мира. Он был там в течение десяти лет. Проживающий в Мадриде репортер Лука Кайол представляет историю всемирной звезды посредством людей, которые его очень хорошо знают – тренеров, партнеров по команде, и лично через него самого.

Седьмое место – произведение Даниэля Смита “Думай как Шерлок”. Эта книга с помощью приемов и методов самого известного в мире детектива придаст большой заряд замечанию, памяти и умению рассуждать читателя. Она богат упражнениями, научными обоснованиями и цитатами из рассказов о Шерлоке Холмсе.

Восьмое место заняла книга Эриха Фрома "Искусство любви". Это международный бестселлер, который в течение 60 лет показывает миллионам читателей, как добиться полноценной, продуктивной жизни, развивая свои скрытые способности. “Искусство любви” - это классическое произведение, в котором Фром раскрывает любовь во всех ее аспектах.

Девятое место - работа Спенсера Джонсона “Где мой сыр?”. Это одна из самых читаемых книг в мире, история об изменениях, действие которых происходит в лабиринте, где четыре героя сталкиваются с переменами, каждый из которых демонстрирует уникальное поведение: этим автор представляет наше собственное поведение. Автор книги, доктор Спенсер Джонсон, на первый взгляд написал простую историю, которая, однако, имеет очень важный смысл и может радикально изменить наш подход к изменениям.

Десятое место занимает книга Стивена Кови “7 привычек самых эффективных людей”. Автор представляет целостный, принципиальный подход к решению личных и профессиональных вопросов. Проницательные замечания Коина и острые истории, шаг за шагом, раскрывают способ жить в праведности, честности и человеческом достоинстве, принципы, которые дают нам способность адаптироваться к изменениям, а также мудрость и способность использовать возможности, которые вносят изменения.

Роза Григорян представила «Бестселлер Еревана»

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Книги со звездочкой - это те, которые возвращены в список.