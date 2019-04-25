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Европейские индексы - 24-04-19


МОСКВА, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.63% и составил 12313.16 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.28% и составил 5576.06 пункта, британский FTSE снизился на 0.68% и составил 7471.75 пункта, а российский RTSI снизился на 1.08% и составил 1263.97 пункта.




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