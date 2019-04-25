Цены на цветные металлы - 24-04-19

ЛОНДОН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.05% и составила 1872.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.04% и составила 6442.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.08% и составила 1925.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.19% и составила 12450.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.62% и составила 19700.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.79% и составила 2756.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 2.11% и составила 34750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.