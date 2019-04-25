Сборная ветеранов по шахматам - 4-я на чемпионате мира

В Греции завершился чемпионат мира по шахматам среди ветеранов. Как передает «Арменпресс», в последнем, 9-м туре сборная Армении сыграла со сборной Италии. Встреча завершилась вничью, со счетом 2: 2.

Сборная Армении, набрав 12 очков, в турнирной таблице с дополнительными очками заняла лишь 4-е место.

Чемпионом мира стала сборная США.

В составе команды выступали легенды армянских шахмат: гроссмейстеры Рафаэль Ваганян, Арташес Минасян, действующий чемпион мира и Европы среди ветеранов, гроссмейстер Карен Мовсисян, главный тренер мужской сборной Армении, гроссмейстер Аршак Петросян и международный мастер Норайр Калантарян.