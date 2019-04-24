С участием мэра Парижа состоялось посвященное Геноциду армян мероприятие: Анн Идальго анонсировала несколько проектов

По случаю 104-й годовщины Геноцида армян в мэрии Парижа состоялось мемориальное мероприятие с участием мэра Парижа Анн Идальго. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Nouvelles d`Armenie, мероприятие в этом году стало символическим, поскольку 24 апреля официально отмечается как День памяти жертв Геноцида армян.

На мероприятии присутствовало более 500 человек, в том числе политические, общественные, духовные и культурные деятели.

В своем выступлении мэр Парижа объявила о создании Армянского центра. «Долгое время мы говорим о центре, который позволит этой уникальной культуре и армянской общине выразиться в Париже и укрепить армяно-французскую дружбу. Центр будет в 15-м округе Парижа. Сейчас мы будем работать над разработкой этой программы и строительством центра. Мы думаем, что это будет место, которое позволит Армении продолжать сиять в своем городе, потому что этот город - ваш город», - сказала мэр Парижа.

Он воздала дань уважения французским армянам, которые разделяют ценности Французской Республики, которые являются универсальными. «Вы чрезвычайно креативны во всех сферах. И вы побудили нас быть более открытыми для принятия разных наций, признания различий», - добавила мэр Парижа, напомнив об открытии центра «Тумо» в Париже и других текущих проектах.

«В этом году у нас будут важные события. 21 мая мы будем отмечать день рождения Шарля Азнавура. Мы воздадим должное, открыв мемориальную доску на его доме на улице Monsieur Le Princ», - сказала Анн Идальго, добавив, что бюст Азнавура также будет установлен в Париже.