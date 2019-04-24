Палата представителей штата Колорадо признала независимость Арцаха
Палата представителей штата Колорадо 24 апреля приняла осуждающую Геноцид армян резолюцию, в которой отдельным пунктом также признает независимость Арцаха.
Как сообщает Арменпресс, об этом в эфире «Еркир-медиа» сообщил член Армянского национального комитета Западной Армении Симон Магакян.
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