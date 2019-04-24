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Никол Пашинян придает большое значение восстановлению диалога между Россией и Украиной


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян придает большое значение восстановлению диалога между Россией и Украиной. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в прямом эфире программы «60 минут» канала «Россия 1».

«Думаю, мы все понимаем, что диалогу нет альтернативы», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что русские и украинцы являются братскими народами, выразив уверенность, что диалог, дружба и братство между Украиной и Россией будут восстановлены, и альтернативы этому не существует.




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