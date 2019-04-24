Международное признание Геноцида армян важно в плане предотвращения будущих геноцидов: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что процесс международного признания Геноцида армян очень важен для Армении. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в прямом эфире программы «60 минут» канала «Россия 1».

«Вы знаете, что сегодня День памяти жертв Геноцида армян 1915-22 гг. в Османской империи. Для нас, для всех армян, это очень важный день, и я думаю, что это важный день и для всего человечества. Для нас очень важен процесс международного признания Геноцида армян, потому что мы думаем, что это очень важный процесс в плане предотвращения будущих геноцидов. Я хотел бы подчеркнуть, что еще в 1995 году Госдума РФ официально признала Геноцид армян, и мы, конечно, очень признательны РФ за такую позицию», - сказал Пашинян.