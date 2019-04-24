Армения перевела России часть средств на оплату четырех Су-30

Армения уже частично оплатила контракт на поставку российских истребителей Су-30. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил журналистам в среду министр обороны Давид Тоноян.

"На первом этапе четыре машины (планирует закупить Армения - ред), часть средств мы уже внесли", - сказал он. Министр отметил, что Армения и дальше продолжит закупки российских вооружений.

"Вооружаться будем очень усиленно и перевооружаться. В любом случае продолжатся закупки российского оружия", - отметил Тоноян.