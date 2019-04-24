В Арцахе зарегистрировано землетрясение
24 апреля в 11:15 по местному времени, (в 07:15 по Гринвичу) сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.7 на территории Арцаха.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, географические координаты эпицентра 40.090 градуса северной широты и 46.270 градуса восточной долготы.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла.
Землетрясение ощущалось в селах Ехегнут, Кнараван, Нор Карачинар и Нор Хархапут силой 3 балла.
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