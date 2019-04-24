В Арцахе зарегистрировано землетрясение

24 апреля в 11:15 по местному времени, (в 07:15 по Гринвичу) сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.7 на территории Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, географические координаты эпицентра 40.090 градуса северной широты и 46.270 градуса восточной долготы.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Ехегнут, Кнараван, Нор Карачинар и Нор Хархапут силой 3 балла.