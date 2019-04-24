Мигран Погосян попросил политическое убежище в России

У бывшего главного принудительного исполнителя Армении Миграна Погосяна есть основания просить политическое убежище в России. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал порталу «Руна» защитник Погосяна, президент Адвокатской палаты Карелии Михаил Ямчитский. Ранее бывший глава Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении был задержан в России на территории Карелии.

“Ходатайство уже официально подано, надлежащим образом оформлено. Решение [о предоставлении политического убежища] принимает комиссия при президенте Российской Федерации. Основания для этого, на мой взгляд, есть. Миграна Погосяна на родине преследуют по политическим мотивам”, - сказал адвокат.

Ранее Генпрокуратура Армении передала российской стороне пакет документов для экстрадиции бывшего высокопоставленного чиновника. 13 апреля Мигран Погосян был привлечен Специальной следственной службой Армении в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по статьям «Присвоение или растрата в особо крупных размерах» и «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия». Позднее Погосяна объявили в национальный и международный розыск и 19 апреля задержали в Петрозаводске.

По словам Михаила Ямчитского, вопрос об экстрадиции его подзащитного будет решаться в Генеральной прокуратуре России. Если запрос Армении удовлетворят, у Миграна Погосяна еще будет право его обжаловать.

“Решение об экстрадиции по общему правилу принимается заместителем генерального прокурора либо генеральным прокурором РФ, то есть это Москва, не Карелия. Впоследствии решение может быть обжаловано в судебном порядке”, — добавил Михаил Ямчитский.

Отмечается также, что Мигран Погосян — давний знакомый главы Карелии Артура Парфенчикова, возглавлявшего в России аналогичное ведомство — Федеральную службу судебных приставов. В 2016 году после скандала с публикацией панамских документов и обвинения в наличии трех оффшорных фирм Погосян ушел в отставку. В 2017 году в составе делегации из Армении он побывал в Карелии и вручил Артуру Парфенчикову подарок — статуэтку коня с всадником.