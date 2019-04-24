В Москве почтили память жертв Геноцида армян: в мероприятии принял также участие министр обороны Армении

У мемориала памяти жертв Геноцида армян, установленного на территории храмового комплекса ААЦ в Москве, 24 апреля состоялось возложение венков и цветов в память о жертвах Геноцида армян в Османской империи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в РФ, в церемонии возложения цветов приняли участие находящийся с рабочим визитом в Москве министр обороны РА Давид Тоноян, посол Армении в России Вардан Тоганян, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян, полномочные представители РА в разных структурах в РФ, руководители армянских общинных организаций, сотрудники посольства и проживающие в Москве многочисленные армяне.

Министр обороны и посол РА в РФ в сопровождении главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ приняли участие также в церемонии зажжения свеч в Кафедральном соборе Святого Преображения Господня.

В Кафедральном соборе Святого Преображения Господня в Москве был также совершен чин Заступничества, посвященный святым великомученикам Геноцида армян.

Сообщается также, что по случаю Дня памяти жертв Геноцида в Москве и крупных городах России пройдут десятки мероприятий.