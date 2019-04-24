В Украине почтили память жертв Геноцида армян

Широкий спектр мероприятий посвященных памяти жертв Геноцида армян был организован Союзом армян Украины и региональными общинами, передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.

Основные мероприятия 24 апреля прошли в Киеве. На традиционный молебен, который возглавлял глава Украинской Епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Маркос Оганесян, собрались представители Союза армян Украины, Киевской армянской общины, киевляне и гости столицы.

Среди выступивших с речью: новоназначенный посол РА в Украине Тигран Сейранян, посол Ватикана в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, представители разных конфессий, общественные деятели. После молебна состоялось шествие по центру Киева, а в заключительной части прошел ежегодный флешмоб организованный армянской молодежью Киева.

Накануне сообщалось про церемонию освящения хачкара в Луцке и круглом столе в Киеве, на котором присутствовали послы ряда стран.

В список мероприятий 23-24 апреля вошли круглые столы, тематические выставки, вечера памяти, флэш-мобы, шествия, высадка деревьев, просмотры документальных и тематических фильмов, посвященных событиям 1915 года. Во всех армянских церквях Украины 24 апреля отслужены ходатайственные и поминальные молитвы по невинно убиенным жертвам во время Геноцида.

На улицах украинских городов установлены баннеры, билборды, ситилайты и другие социально ориентированные информационные материалы о Геноциде армян.

Как известно, Геноцид армян 1915 года (Armenian Genocide) является первым геноцидом ХХ века, и признан многими государствами мира.

Парламентами нескольких европейских стран приняты законы предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян.

Геноцид армян признан авторитетными международными организациями: Совет Европы, Европарламент, Парламент Латинской Америки (Parlatino), Комиссией ООН по военным преступлениям и Подкомиссией ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств.

В Украине Геноцид армян признан десятками районных, городских и областных советов, а также АР Крым. В Верховную Раду дважды вносились законопроекты о признании Геноцида армян. В столетнюю годовщину трагедии, Верховная Рада Украины почтила минутой молчания память жертв.

Армянская апостольская церковь причислила к лику святых жертв геноцида армян в Османской империи.

Ежегодно 24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армян, сотни тысяч людей из Армении и диаспоры направляются шествием к мемориальному комплексу Цицернакаберд в Ереване, где возлагают цветы и вспоминают жертв страшной резни.