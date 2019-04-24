Мэр Еревана  посетил переживщих Геноцид ереванцев

Потерянное детство, болезненные воспоминания, но сильная воля, которая заставила продолжать жить, созидать. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, мэр города Ереван Айк Марутян посетил переживших Геноцид ереванцев.

Одна спасенная жизнь - 77 поколений. В доме Андраника Матевосяна мэра встречает его самый маленький правнук – двухлетний Размик.

«Представьте себе, если у одного выживщего такое потомство, то что мы потеряли в результате истребления наших соотечественников!», - говотит Айк Марутян

А 111-летняя Мари Киракосян – самый пожилой житель Еревана, была депортирована вместе с семьей из Котахии – родного города Комитаса. Первым пристанищем была Греция, но тоска и любовь к родине заставила семью Киракосянов репатриировать в Советскую Армению в 1940-е.