Предстоящие на 19 апреля события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

В общинах Армавира Апага и Варданашен пройдут внеочередные выборы руководителя общины. Вопрос о проведении выборов включен в повестку дня предстоящего сегодня, 25 апреля, заседания правительства Армении.

Министр охраны природы Эрик Григорян с рабочим визитом выедет в Китайскую Народную Республику для участия в конференции международного сотрудничества “Пояс и дорога”, которая пройдет в Пекине. В мероприятии примут участие руководители 40 стран и более 160 высокопоставленных чиновников.

Сегодня в НС проходят парламентские брифинги. Представители парламентских фракций “Процветающая Армения”, “Мой шаг”, “Просвещенная Армения” подведут итоги парламентской недели.

Совет Европы и Европейский союз представят средствам массовой информации второй этап программы “Партнерство во имя хорошего управления” 2019 - 2021 гг., включая ряд программ, реализуемых в Армении.

С журналистами встретится член правления Союза добровольцев “Еркрапа” Ара Кетикян. Он представит текущие работы и программы Союза добровольцев “Еркрапа”.

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