Время в Ереване: 11:07:36,   24 Апрель

Серж Саргсян в Мемориальном комплексе Цицернакаберд почтил память жертв Геноцида армян


Третий президент Республики Армения Серж Саргсян в Мемориальном комплексе Цицернакаберд почтил память жертв Геноцида армян.

Как сообщает Арменпресс, третий президент Армении посетил Цицернакаберд со своим внуком.

Сержа Саргсяна сопровождали вице-президент Республиканской партии Армении Армен Ашотян, экс-депутаты Галуст Саакян, Ваграм Багдасарян, Карен Авагян и другие.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации