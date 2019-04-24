Третий президент Республики Армения Серж Саргсян в Мемориальном комплексе Цицернакаберд почтил память жертв Геноцида армян.

Как сообщает Арменпресс, третий президент Армении посетил Цицернакаберд со своим внуком.

Сержа Саргсяна сопровождали вице-президент Республиканской партии Армении Армен Ашотян, экс-депутаты Галуст Саакян, Ваграм Багдасарян, Карен Авагян и другие.