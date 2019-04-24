Мы поддерживаем армянский народ: Трамп снова использовал термин “Мец Егерн”

Президент США Дональд Трамп направил послание по случаю 104-й годовщины Геноцида армян, вновь не использовав слово «геноцид». Как сообщает Арменпресс, в послании, в частности, говорится:

«Сегодня мы воздаем дань памяти Мец Егерна и чтим тех, кто пострадал в одном из самых страшных массовых злодеяний 20-го века. Начиная с 1915 года, в последние годы существования Османской империи, полтора миллиона армян были депортированы, убиты и отправлены на смерть. В этот день памяти мы вновь вместе с армянской общиной в Америке и во всем мире скорбим о многочисленных погибших

В этот день мы также чтим и выражаем признательность в связи с деятельностью тех, кто пытался положить конец насилию, а также тех, кто стремился сделать так, чтобы подобные злодеяния не повторялись, такие как правозащитник и адвокат Рафаэль Лемкин. Мы помним вклад щедрых американцев, которые помогли спасти жизни и восстановить армянские общины. Почитая память тех, кто пострадал, мы также черпаем вдохновение в мужестве и стойкости армянского народа, который, несмотря на огромные трудности, создал общины по всему миру, в том числе в США.

Мы обязуемся учиться на прошлых трагедиях, чтобы не повторять их. Мы приветствуем усилия армян и турок признать и считаться с их болезненной историей. И мы вместе с армянским народом вспоминаем жизни, потерянные во время Мец Егерна, и подтверждаем нашу приверженность строительству мира на земле».