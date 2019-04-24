Геноцид армян никогда не должен быть забыт: послание премьер-министра Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением по случаю 104-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, в заявлении премьер-министра Канады говорится:

«Сегодня мы присоединяемся к армянской общине в Канаде и армянам всего мира, чтобы почтить память жертв Геноцида армян, геноцида, который является темным периодом в истории человечества и никогда не должен быть забыт.

Хотя уже прошло более столетия, память о тех, кто погиб и пострадал несправедливо, напоминает нам, что мы никогда не должны отвечать равнодушием на насилие и ненависть.

В этот торжественный день, воздавая дань уважения силе и духу армянского народа, мы смотрим вперед - в будущее, построенное на мире и взаимном уважении.

Правительство Канады воздает должное жертвам этой трагедии и подтверждает свою приверженность стремлению к миру, в котором никто, независимо от вероисповедания и этнической принадлежности, не боится дискриминации или преследований».