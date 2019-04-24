Депутаты Кнессета призывают Израиль признать Геноцид армян
Депутат Кнессета Израиля, председатель партии “Yesh Atid” Яир Лапид призвал руководство страны признать Геноцид армян. Как сообщает Арменпресс, об этом он написал об этом на своей странице в Twitter.
“Израилю пора официально признать геноцид, совершенный против армянского народа, и прекратить давление Турции. Мы несем историческую и моральную ответственность помнить о геноциде и сказать «больше никогда»”, - написал он.
По словам Лапида, он намерен выдвинуть резолюцию о Геноциде армян и надеется, что парламентская коалиция одобрит ее.
Член партии “Meretz”, депутат Кнессета Моси Раз также сделал заметку в Twitter: “Сегодня годовщина Холокоста армянского народа. Пришло время для Израиля официально признать Геноцид армян”.
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