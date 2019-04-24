Жонатан Лакотв годовщину Геноцида армян опубликовал в Twitter фотографию горы Арарат
16:21, 24 Апрель, 2019
Чрезвычайный и полномочный Посол Франции в Армении Джонатан Лакот на своей странице в Twitter опубликовал фотографию горы Арарат.
Как передает Арменпресс, на фоне Арарата венок к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде и запись с хештегами“24 апреля”, “Геноцид армян”, “Гора Арарат”.
В то же время он оставили сделанную ранее фотографию, на которой склоняет голову у Вечного огня Мемориального комплекса Геноцида армян в Цицернакаберде.
#24avril#commémoration #génocideArménien #MontArarat— Jonathan Lacôte (@JonathanLacote) 24 апреля 2019 г.
pic.twitter.com/d1kvh6wKnM
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