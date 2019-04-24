Айк Марутян посетил двух жителей Еревана, переживших Геноцид армян

Мэр Еревана Айк Марутян посетил жителей Еревана, переживших Геноцид армян - 107-летнего Андраника Матевосяна и 111 - летнюю Мари Киракосян. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В доме Андраника Матевосяна мэра встретил его самый маленький правнук -2-летний правнук.

Пережившая Геноцид Мари Киракосян - соотечественница Комитаса, эмигрировавшая из города Котахия. Первым пристанищем стала Греция, но тоска и любовь к Родине в 1940-е годы привелиее семью в Армению.