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Айк Марутян посетил двух жителей Еревана, переживших Геноцид армян


Мэр Еревана Айк Марутян посетил жителей Еревана, переживших Геноцид армян - 107-летнего Андраника Матевосяна и 111 - летнюю Мари Киракосян. Об этом Арменпресс  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В доме Андраника Матевосяна мэра встретил его самый маленький правнук -2-летний правнук.

Пережившая Геноцид Мари Киракосян - соотечественница Комитаса, эмигрировавшая из города Котахия. Первым пристанищем стала Греция, но тоска и любовь к Родине в 1940-е годы привелиее семью в Армению.




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