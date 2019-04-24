Епраксия Геворкян,пережившая Геноцид армян почтила память жертв Геноцид в Цицернакаберде

24 апреля в Мемориальном комплексе Цицернакаберд исполнилось желание эмигрировавшей из Карса, пережившей Геноцид бабушки Епраксии, она смогла возложить цветы.

Как ранее сообщал Арменпресс, родные бабушки заранее получили от фонда Музея-института Геноцида армян разрешение, чтобы бабушку Епраксию довезли до мемориала, после чего сопровождали бы на инвалидной коляске.

После возложения цветов бабушка Епраксия поговорила и с журналистами, рассказала, как она эмигрировала. “ Мы эмигрировали из Карса в Ошакан, затем уехали в Аштарак, Егвард, однако там уже не было места для людей. Потом мы отправились в Гюмри. Там мы встретились с АсканазомМравяном (был членом Центрального Исполнительного комитета СССР, революционным, государственным деятелем, редактором различных газет-ред.).Он повел нас в двухэтажный дом. Он нам сказал: “Заходите сюда, обходитесь, пока не поймем, что происходит”, - рассказала бабушка. Несмотря на то, что бабушка Епраксия физически не смогла продолжить историю, она моглабы многое рассказать.

В паспорте Епраксии Геворкян в качестве даты рождения отмечается 1914 год, однако, как отметил его внук, бабушка родилась раньше и на днях отметила свое 108-летие.