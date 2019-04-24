Проклинаю преступников, совершивших Геноцид армян: Запись Гаро Пайляна
15:52, 24 Апрель, 2019
Депутат Великого национального собрания Турции Гаро Пайлянв связи с годовщиной Геноцида армян сделал запись на своей странице в Facebook, в которой отметил : ”Проклинаю преступников, совершивших Геноцид армян”.
Как передает Арменпресс, армянский депутат опубликовал фотографию Фаика Али Озансо, занимающего пост губернатора Кютахии во время Геноцида армян, который в те годы отказался выполнить приказ младотурецкого правительства о депортации и резне армян.
“С уважением преклоняюсь перед всеми теми людьми, которые ценой своей жизни отказались выполнять приказ о геноциде, в лице губернатора КютахииФаика Али Озансо", - написал Пайлян.
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