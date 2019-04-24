Проклинаю преступников, совершивших Геноцид армян: Запись Гаро Пайляна

Депутат Великого национального собрания Турции Гаро Пайлянв связи с годовщиной Геноцида армян сделал запись на своей странице в Facebook, в которой отметил : ”Проклинаю преступников, совершивших Геноцид армян”.

Как передает Арменпресс, армянский депутат опубликовал фотографию Фаика Али Озансо, занимающего пост губернатора Кютахии во время Геноцида армян, который в те годы отказался выполнить приказ младотурецкого правительства о депортации и резне армян.

“С уважением преклоняюсь перед всеми теми людьми, которые ценой своей жизни отказались выполнять приказ о геноциде, в лице губернатора КютахииФаика Али Озансо", - написал Пайлян.