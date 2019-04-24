Время в Ереване: 11:07:36,   24 Апрель

Проклинаю преступников, совершивших Геноцид армян: Запись Гаро Пайляна


Депутат Великого национального собрания Турции Гаро Пайлянв связи с годовщиной Геноцида армян сделал запись на своей странице в Facebook, в которой отметил : ”Проклинаю преступников, совершивших Геноцид армян”.

Как передает Арменпресс, армянский депутат опубликовал фотографию Фаика Али Озансо, занимающего пост губернатора Кютахии во время Геноцида армян, который в те годы отказался выполнить приказ младотурецкого правительства о депортации и резне армян.

“С уважением преклоняюсь перед всеми теми людьми, которые ценой своей жизни отказались выполнять приказ о геноциде, в лице губернатора КютахииФаика Али Озансо", - написал Пайлян.




Также по теме

... последнее новостей в сюжете "геноцид армян"
Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации