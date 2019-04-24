Глава МИД Арцаха встретился с членами Совета директоров Уругвайского института защитников прав человека

Возглавляемая министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном делегация в рамках рабочего визита в Монтевидео 23 апреля провела встречу с членами Совета директоров Уругвайского института защитников прав человека Хуаном Фароппа Фонтана и Марианой Бленгио Валдес. Как сообщили Арменпресс в пресс-служне МИД Арцаха, встреча состоялась в Национальном институте по правам человека Уругвая.

Глава МИД и уругвайские правозащитники обсудили ситуацию в области защиты прав человека в Арцахе, а также имеющиеся вызовы и достижения.

Масис Маилян отметил, что права человека являются всеобщей ценностью и должны распространяться на всех без исключения, вне зависимости от статуса страны. В этом контексте он подчеркнул важность установления сотрудничества между офисами защитника прав человека Арцаха и других стран, что будет способствовать укреплению достигнутых успехов в этой области.

Собеседники подчеркнули важность всеобщего и всеобъемлющего выполнения положений Конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него».

В конце встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между офисами защитника прав человека двух стран.