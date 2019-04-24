Время в Ереване: 11:07:36,   24 Апрель

Более 200 человек написали заявления о вступлении в ряды Союза добровольцев Еркрапа”


Ряды "Союза добровольцевЕркрапа”  активно пополняются. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат Национального Собрания Армении, новоизбранный председатель правления “Союза добровольцев Еркрапа”Сасун Микаелян.

“За последний месяц более 200 человек написали заявления о пополнении рядов Союза. Сегодня в Еркрапа царит иная атмосфера. Я заявил, что человек, прошедший войну, независимо от партийной принадлежности, должен иметь свободный доступ в Еркрапа. Это его семья, его дом”, -сказал он, по сообщению Арменпресс.

Сасун Микаелян коснулся также и дела Давида Санасаряна, отметив, что он его друг, и правоохранители дадут ответы на вопросы, связанные с этим делом.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации