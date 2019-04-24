Следующая церемония вручения престижной кинопремии "Оскар" состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе (Калифорния). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом объявила во вторник Американская академия киноискусств.

"92-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля 2020 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте академии.

Как отмечается в пресс-релизе, церемония будет транслироваться в прямом эфире в 225 странах мира.